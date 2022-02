Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Pkw

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, ereignete sich gegen 21:45 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Lessingstraße in Delmenhorst.

Ein 56-Jähriger aus Delmenhorst befuhr mit seinem Ford Mondeo die Lessingstraße als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stehen brachte und der Motor plötzlich ausging. Ein Starten des Motors geling dem 56-Jährigen nicht mehr. Zeitgleich kam es zu einer Rauchentwicklung im Motorraum des Pkw, sodass der Fahrer ausstieg. Kurze Zeit später stand der Motorraum aus bislang unbekannten Gründen in Flammen.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte den Brand zügig, sodass der Fahrzeuginnenraum verschont blieb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

