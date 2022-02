Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer*in bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, wurden zwei Personen bei zwei Verkehrsunfällen in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 7:45 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst die Ollenstraße in Richtung Adelheider Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts auf diese abzubiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg befindliche, 16-jährige Fahrradfahrerin, welche auf der falschen Straßenseite fuhr.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß kam die 16-Jährige aus Delmenhorst zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Gegen 20:20 Uhr befuhr dann ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die Breslauer Straße in Richtung Bürgermeister-Koch-Straße und überquerte dafür die Elbinger Straße. Dabei übersah er aufgrund wetterbedingt schlechter Sichtverhältnisse einen von rechts kommenden, unbeleuchteten, 17-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Delmenhorst.

Auch der 17-Jährige wurde bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von rund 550 Euro.

Gegen alle Unfallbeteiligten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie gegen die/den Pkw-Fahrer*in jeweils ein Strafverfahren aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell