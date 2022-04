Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ergänzung zur Pressemeldung "Trickdiebstahl durch vorgetäuschte Handwerkerleistung"

Linz am Rhein (ots)

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, den 20.04.2022. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell