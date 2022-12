Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Tankstelle, Zigarettenschachteln gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (07.12.22) in eine Tankstelle am Lingener Damm eingebrochen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge gegen 02.20 Uhr nachts die Eingangsschiebetür auf. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst, so dass der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann. Aus dem Verkaufsraum der Tankstelle, die an der Ecke zur Adalbertstraße liegt, stahlen die Täter eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

