POL-STD: Rücksichtsloser Autofahrer in Stade unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 20:50 h fiel in Stade auf der Bundesstraße 73 und in der Bremervörder Straße der Fahrer eines silbergrauen VW-Golf mit CUX-Kennzeichen auf, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verkehrsregeln wie u. a. rote Ampeln und Überholverbote missachtete.

Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen und gaben mit Blaulicht und Einsatzhorn sowie dem Anhaltesignal die entsprechenden Zeichen zum Stoppen. Der Golffahrer reagierte aber nicht weiter und setzte seine Fahrt trotz Verfolgung bis zum Elbeklinikum fort.

Dort konnte der 24-Jährige aus Cadenberge schließlich von den Beamten einer Kontrolle unterzogen werden.

Gegen ihn wird nun wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des Golffahrers beobachtet haben oder die von ihm behindert oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

