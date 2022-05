Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Pferdestall in Oldendorf abgebrannt - keine Pferde verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen kurz vor 14:30 h ist in Oldendorf in der Straße "Am Weißenmoor" ein Pferdestall aus bis ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die drei Pferde hatten sich zu der Zeit auf der Weide befunden, so dass keine Gefahren für Menschen und Tiere entstanden waren.

Da man aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung zunächst von einem möglichen Großfeuer ausgegangen war, wurden die Ortswehren Oldendorf, Kranenburg, Estorf, Burweg, Gräpel, Blumenthal und Heinbockel sowie ein Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrleute brannte der ca. 10 x 4 Meter große wellblechgedeckte Holzstall am Ende komplett nieder.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606410 bei der Oldendorfer Polizeistation zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell