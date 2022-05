Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Pferde gehen durch - fünf Personen verletzt - Wichtiger Zeuge gesucht, Zwei Verletzte bei Unfall in Issendorf, 200 Liter Diesel in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Pferde gehen durch - fünf Personen verletzt - Wichtiger Zeuge gesucht

Am Sonntag, den 29.04.ist es gegen Mittag zu einem Kutschenunfall in der Gemarkung Agathenburg gekommen, bei dem fünf Insassen der Kutsche zum Teil schwere Verletzungen erlitten. (Wir berichteten)

Kurz vor dem Unfall soll nach Zeugenaussagen dem Gespann ein Pick-Up-PKW mit Anhänger entgegengekommen sein, der möglicherweise Metallteile geladen hatte.

Der Fahrer dürfte den Unfall danach nicht bemerkt haben und war weitergefahren.

Dieser wird nun als wichtige Zeuge gesucht und gebeten, sich bei der Horneburger Polizei unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Zwei Verletzte bei Unfall in Issendorf

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:45 h auf der Landesstraße 123 in Issendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen zum Teil schwer verletzt wurden.

Zu dem Zeitpunkt war der 64-jährige Fahrern eines AUTO UNION Oldtimers aus Bliedersdorf mit seinem Fahrzeug auf der Horneburger Straße in Richtung Harsefeld unterwegs und wollte am Ortsausgang Issendorf nach links in die Straße Heidmoor abbiegen.

Eine 55-jährige Fahrerin eines VW-GOLF aus Horneburg, die zu der Zeit hinter ihm fuhr, erkannte den Abbiegevorgang nicht rechtzeitig und fuhr beim Überholen des langsam fahrenden Fahrzeuges auf diesen auf. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer möglicherweise in seinem Auto eingeklemmt sein könnte, wurden die Feuerwehren aus Issendorf und Harsefeld alarmiert.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Der AUTO-UNION-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum nach Buxtehude eingeliefert werden. Die GOLF-Fahrerin wurde leicht verletzt und noch vor Ort ambulant durch die Besatzung des zweiten eingesetzten Rettungswagens versorgt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die L 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Foto vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. 200 Liter Diesel entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18:00 h und 06:00 h in Buxtehude an der Baustelle der Autobahn 26 den Tank eine sdort abgestellten Baggers geöffnet und dann daraus ca. 200 Liter Diesel abgezapft.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein könnten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell