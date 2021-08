Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (69) wird bei Sturz verletzt

Witten (ots)

In einer abschüssigen Rechtskurve in Witten-Vormholz ist ein 69-jähriger Radfahrer am Donnerstag, 12. August, gestürzt.

Gegen 19.45 Uhr war der Wittener mit seinem Rad auf der Berghauser Straße in Richtung der Straße Altenhöfen unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve in Höhe der Hausnummer 35 verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und rutschte in ein Gebüsch am Straßenrand.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 69-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Wittener trug einen Fahrradhelm.

Polizeibeamte transportierten das Fahrrad zur Wohnanschrift des Witteners.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte den Bereich in beide Richtungen.

