POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Kennzeichen gestohlen Fulda - Ein 48-Jähriger parkte am Donnerstagmorgen (22.07.) seinen grauen VW Golf in der Straße "An Vierzehnheiligen" am Fahrbahnrand neben der Bahnstrecke. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er den Diebstahl beider Kennzeichen "FD-XM 302" fest. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Julissa Bär

