Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kiosk am Horneburger Sportplatz aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Buxtehude

Stade (ots)

1. Kiosk am Horneburger Sportplatz aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 27.04., 15:00 h bis Donnerstag, den 28.04., 15:00 h haben sich bisher unbekannte Täter auf das Sportgelände in Horneburg in der Straße "Blumenthal" begeben und die Eingangstür des dortigen Kiosks aufgebrochen.

Was der oder die Einbrecher dann schließlich daraus erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Buxtehude

In der Altländer Straße in Buxtehude sind bisher unbekannte Einbrecher in der Zeit von Samstag, den 30.04., 00 h bis Sonntag, den 01. 05., 15:20 h nach dem Einschlagen eines Fensters im Hochparterre in eine dortige Wohnung eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut suchsucht.

Mit Goldschmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird hier derzeit zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115,

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell