POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zusammenstoß zwischen Rad- und Autofahrer

Warendorf (ots) - Mindestens neun Autos sind am Dienstagnachmittag (12.04.2022, 16.10 Uhr) in Ahlen zerkratzt worden. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei und gab an, zwei unbekannte Täter dabei zu beobachten, wie sie mit einem Gegenstand Autos an der Otto-Hue-Straße zerkratzten. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die beiden Beschriebenen nicht mehr da - die Beamten entdeckten allerdings auch in der Straße zum ...

mehr