Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schwerpunktkontrolle der Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr - mehrere Personen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss unterwegs, 19-jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Stade (ots)

1. Nach dem landesweiten Aktionstag sicher.mobil.leben am Donnerstag zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Polizei Stade eine weitere Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durch.

Vom Freitagabend wurden bis in die Nachtstunden bei einer stationäre Kontrollstelle am Stader Hafen als auch von mehreren Streifen im gesamten Landkreis insgesamt 191 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 70 mal Drogenvortests durchgeführt und 120 mal auf Alkohol überprüft.

Fünf mal wurde bei den Autofahrern eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis und in einem Fall zusätzlich auch noch durch Kokain und Amphetamin festgestellt.

In Buxtehude wurde ein 37-jähriger Neu Wulmstorfer auf einem E-Scooter kontrolliert. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,47 Promille. Zudem war sein E-Scooter nicht versichert.

In Kutenholz wurde ein 36-jähriger Kutenholzer auf einem Kleinkraftrad ohne entsprechende Fahrerlaubnis kontrolliert.

Außerdem wurden drei Einhandmesser sichergestellt, die bei den Kontrollen mitgeführt wurden.

Bei den betroffenen Personen wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Anzeigen eingeleitet.

An der Kontrolle beteiligten sich nicht nur BeamtInnen aus Stade und Buxtehude, sondern auch noch Diensthundführer aus Lüneburg und Zollkräfte des Hauptzollamts Bremen.

Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr wird weiterhin im Fokus der Polizei bleiben, so dass mit weiteren Kontrollen bezüglich Drogen- und Alkoholeinfluss im Landkreis zu rechnen ist.

2. Um 01.20 h befuhr ein 19-jähriger aus Oederquart mit seinem VW Golf die Heinbockeler Straße in Richtung Düdenbüttel. Am Ortseingang verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach ein Zaunelement und kam auf einer Grundstücksauffahrt zum Stehen.

Der Oederquarter wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings konnten die Beamten bei ihm eine Alkoholisierung feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 0,55 Promille. Da er noch keine 21 Jahre alt war und unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursachte, wurde sein Führerschein einkassiert und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell