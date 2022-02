Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit Transporter - 23-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Transporter und einem Kia im Kreuzungsbereich Hafenstraße/Radbodstraße am Dienstag, 15. Februar, 9.10 Uhr, wurde ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt.

Der 23 Jahre alte Hammer fuhr mit seinem Kia auf der Radbodstraße in Fahrtrichtung Norden, als es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem Transporter eines 26-Jährigen kam. Der ebenfalls in Hamm wohnhafte Mann war auf der Hafenstraße in Richtung Osten unterwegs. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 20.000 Euro.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell