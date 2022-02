Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor Betrügern und Trickdieben

Hamm (ots)

Am 14. Februar ließ eine 72-Jährige zwei unbekannte Männer in ihre Wohnung in Bockum-Hövel, die vortäuschten, Schmuck von ihr ankaufen zu wollen. Am Ende kauften die Männer aber nicht den Schmuck an, sondern nahmen in einem unbeobachteten Moment die mit Schmuck gefüllte Schatulle mit:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5146619

Ebenfalls am 14. Februar gelangte ein unbekannter Mann gegen 10 Uhr unter einem Vorwand in die Wohnung einer 83-Jährigen im Hammer Süden. Er behauptete, die Dame von der Eisdiele zu kennen und trat sofort ein.

Anschließend begab sich der dreiste Mann in verschiedene Wohnräume und durchsuchte mehrere Schubladen. Währenddessen versuchte er, die Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln und dadurch abzulenken.

Die 83-Jährige bemerkte das Vorhaben des Mannes und forderte ihn lautstark auf, die Wohnung sofort zu verlassen. Daraufhin verschwand er in unbekannte Richtung. Der Trickdieb ist etwa 1,80 Meter groß, zirka 50 Jahre alt, hat eine normale Statur und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine Stoffmütze, eine grüne Jacke und blaue Jeans sowie eine Mund-/Nasenbedeckung.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.hamm.nrw.de entgegen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende oder angeblich bekannte Personen können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben!

Auch Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür.

Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtigt vorkommt und vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell