Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rauchmelder löst aus - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Hamm-Heessen (ots)

Das Auslösen eines Rauchmelders führte am Dienstag, 15. Februar, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Vogelsang.

Ein Bewohner nahm gegen 0.10 Uhr den Alarmton eines Rauchmelders aus der Wohnung einer 54-jährigen Mieterin im ersten Obergeschoss wahr und informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits Rauch im Treppenhaus ausgebreitet.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür der 54-Jährigen, die mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kam. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Kissen, die Feuer gefangen hatten, wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Wohnung entfernt.

Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell