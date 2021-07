Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Mit Auto in Metallzaun gekracht

Vermutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 27-jähriger Autofahrer, der am Mittwochmorgen, gegen 0.30 Uhr, in Hardheim gegen einen Metallzaun gefahren ist. Der Mann war zusammen mit einer Beifahrerin vom Kreisverkehr Querspange/Wertheimer Spange in Richtung Stadtmitte unterwegs und kam nach wenigen Metern nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei, weshalb die Einsatzkräfte wenig später eintrafen. Da ein Alkoholvortest einen Wert von rund 0,9 Promille ergab, wurde der 27-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Lenker muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Mit einer Anzeige muss auch die Beifahrerin des Mannes rechnen. Die 20-Jährige war erheblich alkoholisiert und wiedersetzte sich bei der Unfallaufnahme den polizeilichen Weisungen. Gegen sie wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Schwarzach: Auto beschädigt und weitergefahren

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen, zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr in Schwarzach. Beschädigt wurde der Spiegel eines ordnungsgemäß an der Straße geparkten weißen Ford Focus. Der Wagen war auf Höhe der Hausnummer Schwarzacher Hof 21 abgestellt. Personen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261/809-0, zu melden.

Haßmersheim: Hoher Sachschaden bei Unfall

Trotz Gegenverkehr versuchte eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin am Dienstagmittag, kurz nach 13 Uhr, auf der Strecke zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach einen Sattelzug zu überholen. Dabei hatte die Frau wohl übersehen, dass ein Peugeot-Fahrer in die Gegenrichtung unterwegs war. Der Mercedes und der Peugeot kollidierten. Der Aufprall war so heftig, dass sowohl die Frau als auch der Mann am Steuer des Peugeot leicht verletzt wurden und der Mercedes zudem noch gegen den Sattelzug stieß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Obrigheim: Felsbrocken löste sich

Einen Einsatz aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle hatten am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, Einsatzkräfte des Polizeireviers Mosbach sowie der Obrigheimer Feuerwehr. Ein Felsbrocken hatte sich vom Hang oberhalb des Verbindungswegs zwischen Mörtelstein und Guttenbach gelöst und war zunächst auf die Straße gestürzt. Anschließend kam der mehrere hundert Kilogramm schwere Stein auf dem Gelände eines Campingplatzes zum Liegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Bereich des Campingplatzes musste jedoch gesperrt werden und auch die überwiegend als Radweg genutzte Straße ist bis auf Weiteres gesperrt. Experten prüfen die Hangbeschaffenheit aktuell um herauszufinden, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. Die Polizei appelliert an alle Nutzer des Wegs die Verbotszeichen zu beachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell