POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Oberkessach: Anhänger löst sich von Zugmaschine

Die Landstraße 1046 zwischen Oberkessach und Bieringen musste am Montagabend wegen eines Unfalls voll gesperrt werden. Gegen 15.45 Uhr löste sich der Anhänger einer Sattelzugmaschine während der Fahrt von dem Zugfahrzeug und rollte in der Folge in einen Graben. Der Anhänger kam daraufhin teilweise im Graben und der Straße zum Stehen. Die Landstraße muss für die Bergung komplett gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen beginnen voraussichtlich gegen 18 Uhr. Beide Fahrbahnen bleiben bis zur Beendigung der Bergung voll gesperrt.

