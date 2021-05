Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Zeugen gesucht nach Brand einiger Fahrzeuge und einer Schreinerei

Grefrath (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind aus noch ungeklärter Ursache zunächst Fahrzeuge vor einer Schreinerei in Grefrath in Brand geraten, anschließend griff das Feuer auf die Halle über.

Gegen 23.40 Uhr am Samstag, 22. Mai, ist auf dem Gelände einer Schreinerei an der Viersener Straße in Grefrath Feuer ausgebrochen. Der Brand erstreckte sich zunächst über fünf Lkw und einen Hänger, beschädigte dann aber auch das dahinter liegende Gebäude der Schreinerei.

Erste Ermittlungen führten noch nicht zu einer Brandursache. Sowohl eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung als auch ein technischer Defekt sind möglich. Das müssen weitere Ermittlungen klären.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den Abend- und frühen Nachtstunden des Pfingstsamstags verdächtige Beobachtungen im Bereich der Viersener Straße/B509 gemacht haben. Bitte teilen Sie diese unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei(401)

