Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenautomaten am Bahnhof beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhof Kreiensen, Donnerstag, 24.02.22, 23.55 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Donnerstag, 24.02.22, gegen 23.55 Uhr beschädigten drei 13 - 15-jährige Kinder/Jugendliche einen, am Bahnhof in Kreiensen aufgestellten Warenautomaten. Die drei, aus dem Bereich Hannover stammenden Minderjährigen machten sich mit Gegenständen an der Sichtscheibe des Warenautomaten zu schaffen und zerstörten diese. Zu einer Öffnung des Automaten ist es jedoch nicht gekommen. Ob die Handlung tatsächlich der Entwendung von, in dem Automaten befindlichen Genussmitteln dienen sollte oder auf Grund von Vandalismus beschädigt wurde, ist derzeit unbekannt. Die drei Minderjährigen flüchteten nach der Tat zunächst vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Beamten der Polizei Bad Gandersheim im Bereich Opperhausen aufgegriffen werden. Nach einer Verbringung zur Polizeidienststelle und der Feststellung der Personalien wurden alle drei ihren, ebenfalls aus Hannover angereisten Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell