Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel abgefahren und von der Unfallstelle entfernt

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg, Donnerstag, 24.02.2022, 14.40 Uhr

NORTHEIM (Koc) - In den Gegenverkehr geraten und Spiegel abgefahren.

Am Donnerstag, den 24.02.2022 gegen 14.40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Osterode mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 3 von Sudheim kommend in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. Circa 2 km hinter Sudheim im dortigen Kurvenbereich kam dem 27-Jährigen ein Lkw mit Sattelauflieger entgegen. Dieser geriet in den Gegenverkehr und touchierte hierbei den linken Außenspiegel des Pkw VW. Anschließend entfernt sich der Lkw von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Ob der Zusammenstoß durch den Lkw bemerkt wurde, ist nicht bekannt.

Am Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell