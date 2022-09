Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Von Steintreppe getreten

Wegen Partnerschaftsgewalt ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 23 Jahre alten Mann, der in der Nacht von Sonntag auf Montag (04.09.2022, 23.30 Uhr bis 05.09.2022, 00.30 Uhr) seine 22 Jahre alte Lebensgefährtin eine 15-stufige Steintreppe heruntergetreten hatte. Im Zuge der laufenden Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann der 22-Jährigen bereits vor einer Woche durch Gewaltanwendung eine Platzwunde am Kopf zugefügt hatte. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

