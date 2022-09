POL-PDLD: Vermisster 21-jähriger wohlauf

Sondernheim (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur einen in der Jungholzstraße in Sondernheim abgestellten Transporter, sondern entwendeten aus diesem auch noch verschiedenes an Werkzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro, der Wert des Diebesgutes auf etwa 300 Euro. Zeugen, die zur Tat oder der Identität des Täters Angaben machen können, werden gebeten, sich ...

mehr