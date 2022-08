Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradunfall mit verletzter Person zwischen Alfeld und Sibbesse

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In den Abendstunden, Dienstag, den 23.08.2022, befuhren insgesamt fünf junge Männer mit Motorrädern die L 485 von Alfeld nach Sibbesse. Kurz nach der Kuppe "Wernershöhe" kam eines der Motorradfahrer um 20:38 Uhr in einer leichten Linkskurve zu Fall und beschädigte dabei die dortige Schutzleitplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte sich der 20-jährige aus Gronau (Leine) unvermittelt wieder auf sein Motorrad und fuhr weiter. Womöglich aufgrund seiner erlittenen Verletzten des vorangegangenen Sturzes kam er nach ca. 200 m, in einer darauffolgenden Rechtskurve, erneut zu Fall und kam im Straßengraben zum Liegen. Seine Begleiter bemerkten das und verständigten die Rettungskräfte. Er war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme scheinbar leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert.

Durch die Angaben eines unabhängigen Zeugen konnte vor den beiden Unfällen beobachtet werden, wie der 20-jährige Gronauer rücksichtslos und mit ausgeschaltetem Licht andere Verkehrsteilnehmer überholte. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und mit Blick auf den ersten Sturz ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Dem allerdings nicht genug. Am Unfallort fehlte das verunfallte Motorrad. Dieses wurde durch eines der Begleiter vor Eintreffen der Rettungskräfte entfernt und mutmaßlich im dortigen Wald derart versteckt, dass es mit bereits eingetretener Dunkelheit nicht mehr aufgefunden werden konnte. Gegen den 22-jährigen aus Elze, welcher das Motorrad entfernt hatte und keine weiteren Angaben zum Verbleib machte, wurde nun auch ein Strafverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet.

Die Polizei Alfeld sucht nun nach Zeugen, welche an Angaben zum Unfallgeschehen, zum Verbleib des Motorrades oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

