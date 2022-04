Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle der PI Neuwied im Zusammenhang mit dem sogenannten Carfriday

Neuwied (ots)

Am heutigen Karfreitag führte die PI Neuwied einen Schwerpunkteinsatz "Carfriday" mit der Zielrichtung illegal veränderte Kfz durch. Dazu wurde an der B42 auf dem sogenannten Parkplatz Jahnplatz eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Laufe des Tages wurden durch speziell geschulte Beamte der PI Neuwied sowie weiterer Dienststellen des PP Koblenz rund 120 Pkw und 15 Kräder kontrolliert. Bei insgesamt 21 Pkw wurde festgestellt, dass durch unterschiedliche Manipulationen die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei vier dieser Fahrzeuge wurde ein Gutachten angeordnet, daher wurden diese Fahrzeuge vor Ort stillgelegt und sichergestellt. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das KraftStG festgestellt, auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Spitzenreiter in Sachen Geräuschentwicklung waren gleich zwei Pkw mit jeweils rund 120 dB.

