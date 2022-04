Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Horhausen (ots)

Diebstahl aus Kfz

Im Zeitraum vom 12.04.2022 zwischen 18:00Uhr und 19:30Uhr kam es zu einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in der Tannenstraße in der Ortsgemeinde Horhausen. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verschafften sich Zutritt zu der Garage des Einfamilienhauses und entwendete(n) mehrere Wertgegenstände aus den dort abgestellten PKW. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Diebstahl an Kfz

In der Zeit vom 08.04.2022 bis zum 12.04.2022 wurde in der Hauptstraße in Windhagen an einem auf einem Privatgrundstück abgestellten PKW Mitsubishi Pick UP ein zusätzlich angebrachter Frontscheinwerfer demontiert und entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 13.04.2022 bis 14.04.2022 wurden mehrere Glasbausteine am Gebäude des Naturschwimmbades in der Gemeinde Niederhonnefeld durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell