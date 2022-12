Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 47-Jährige schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Tecklenburg ist bei einem Verkehrsunfall auf der Velper Straße schwer verletzt worden. Am Donnerstag (09.12.22) gegen 17.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Westerkappeln mit einem Mercedes Sprinter samt Anhänger auf der Velper Straße in Richtung Ibbenbüren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er die 47-Jährige, die auf Höhe der Hausnummer 154 am rechten Fahrbahnrand stand. Der Anhänger kollidierte mit der Fußgängerin. Sie wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sprinterfahrer blieb unverletzt.

