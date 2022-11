Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto fährt vor Schaufensterscheibe

Recklinghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend (22.20 Uhr) kam aus bislang ungeklärter Ursache ein Autofahrer an der Ecke Karlstraße/ Hochlarmarkstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Schaufenster und die darunter liegende Mauer. Die beiden in dem Auto befindlichen Kinder aus Recklinghausen wurden dabei leicht (14) und schwer (8) verletzt. Sie saßen zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank. Familienangehörige fuhren die beiden nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Es liegen Hinweise auf den Fahrer vor. Zudem beschlagnahmten die Beamten das Auto zur Beweissicherung. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Autofahrer auf der Karlstraße in Richtung Hochlarmarkstraße, als er von der Fahrbahn abkam. Der entstandene Sachschaden wird auf derzeit 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

