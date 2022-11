Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Brasserstraße wurde am Donnerstagabend ein 18-jähriger Fußgänger aus Gelsenkirchen bei einem Unfall schwer verletzt. Als er die Brasserstraße um kurz vor 18 Uhr querte, erfasste ihn eine 73-jährige Marlerin mit ihrem Auto. Rettungskräfte transportierten den Mann in ein Krankenhaus. Die Unfallörtlichkeit liegt in Höhe der Hervester Straße. Es entstand ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell