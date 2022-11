Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Augustin-Wibbelt-Straße wurde ein schwarzer Porsche Cayenne angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Unfallflucht wurde am Mittwochmittag festgestellt, der Wagen parkte dort seit vergangenem Freitag. In dieser Zeit muss die Unfallflucht passiert sein.

Gladbeck:

Auf der Heringstraße wurde am Mittwochmittag ein weißer VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Wagen parkte für etwa 30 Minuten (zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr) am Parkstreifen. Als die Fahrerin von einem Besuch zurückkam, bemerkte sie die frischen Beschädigungen an der linken vorderen Stoßstange. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel/Waltrop:

Auf der Ickerner Straße an der Stadtgrenze Castrop/Waltrop hat es am Mittwochnachmittag eine ungewöhnlichere Unfallflucht gegeben. Drei geparkte Autos wurden dabei beschädigt - ein Renault Twingo, ein Opel Corsa und ein Seat Leon. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Verursacht wurde das Ganze nach bisherigen Erkenntnissen von einem Wohnmobil, dessen Seitenklappe während der Fahrt offen war und ein Gegenstand herausragte, der die Autos beschädigte. Ein Zeuge hatte zwischen 15 und 16 Uhr Geräusche von der Straße gehört. Als er nachschaute, sah er ein Wohnmobil und einen Mann, der offenbar ein Tischbein von der Straße aufhob und dann weiterfuhr. Die Beschädigungen an den Autos wurden im Nachgang festgestellt, der Fahrer des Wohnmobils war da schon weg. Nach ihm wird jetzt gesucht. Das Wohnmobil soll von der Marke Morelo gewesen sein. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, fast Glatze und von stämmiger Statur. Das Kennzeichen des Wohnmobils konnte nicht abgelesen werden. Es war in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

