POL-RE: Datteln: Unbekannter fordert Geld und Telefon

Am Mittwochabend wurde ein 25-jähriger Dattelner um 20.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, ihm sein Geld und sein Handy auszuhändigen. Er drohte ihm körperliche Gewalt an, sollte er seiner Aufforderung nicht nachkommen. Der junge Mann übergab dem Unbekannten daraufhin sein Handy. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung, während der Dattelner zur Polizeiwache ging, um eine Anzeige zu erstatten. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg, welcher zwischen der Castroper Straße und der Pevelingstraße verläuft. Täterbeschreibung: muskulös, komplett schwarz gekleidet, dunkler Hautton

Hinweise zum Vorfall oder dem gesuchten Mann, nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

