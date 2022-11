Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr Oerweg/Ludwig-Erhard-Allee/Ölpfad ist am Mittwochabend ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 51-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 18.45 Uhr von der Ludwig-Erhard-Allee in den Kreisverkehr fahren, in dem bereits der Radfahrer unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machten offenbar beide Männer eine Vollbremsung. Der 61-Jährige stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

