Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen dem 27.10.2022 und dem 31.10.2022 kam es auf der Karlstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Der braune Opel Corsa war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und weist nun eine Delle und Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Auch auf dem Aldi-Parkplatz an der Hammer Straße kam es am Montag zwischen 16.00 und 16.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr augenscheinlich beim Ausparken gegen den schwarzen Hyundai i20 und beschädigte diesen am Heck. Dann entfernte er sich vom Unfallort ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Haltern am See

Auf der Recklinghäuser Straße wurde am Montag ein schwarzer 3er BMW angefahren und beschädigt. Der Pkw wurde ordnungsgemäß auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt und weist nun eine Delle und mehrere Kratzer an der rechten Fahrzeugseite auf. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.00 und 15.45 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Am Montag zwischen 12.00 und 17.30 Uhr wurde ein Ford Transit Custom an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz zwischen den Mehrfamilienhäusern auf der Longbentonstraße und der Kampstraße. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet und es liegen keine Hinweise auf seine Identität vor. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Ein grauer VW Passat wurde zwischen Donnerstagabend (27.10) und Freitagmorgen (28.10.) infolge einer Verkehrsunfallflucht an der hinteren rechten Tür und am Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfall ereignete sich auf dem Schlingweg. Da der Unfallverursacher vom Unfallort geflüchtet ist, liegen keine Hinweise zu ihm oder dem Unfallwagen vor.

Gladbeck

Auf der Landstraße wurde am Montag ein weißer Audi A1 beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß vor einem Café geparkt. Der Unfallzeitraum liegt zwischen 15.00 und 19.30 Uhr. Die Beschädigungen befinden sich an der linken Fahrzeugfront in Form von Kratzern und Dellen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. An der Unfallstelle konnten rote Lackrückstände festgestellt werden. Weitere Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder dessen Besitzer liegen nicht vor.

Recklinghausen

Ein schwarzer Opel Corsa wurde am Abend des 31.10.2022 ohne Beschädigungen am Fahrbahnrand der Heidestraße geparkt. Am nächsten Morgen gegen 11 Uhr bemerkte die Besitzerin eine Delle und einen Lackschaden an der hinteren linken Fahrzeugtür. Der Unfallverursacher beschädigte augenscheinlich beim Öffnen der Autotür den geparkten Opel Corsa. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor.

Waltrop

Am Berghang in Waltrop wurde am Samstag zwischen 12.00 und 18.00 Uhr ein schwarzer Skoda Citigo in Form von Kratzern über die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Bottrop

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag kam es auf der Wrangelstraße in Bottrop zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hierbei wurde der geparkte graue Hyundai ix20 einer 55-jährigen Bottroperin an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne vorher schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden beträgt ca. 1200 Euro.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben können, melden Sie sich doch bitte bei dem zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Recklinghausen. Sie erreichen die Kollegen unter 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell