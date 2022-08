Polizei Aachen

POL-AC: Trick-Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei rät zu besonderer Vorsicht

StädteRegion Aachen (ots)

In den vergangenen Wochen hat es mehrere trickreiche Diebstähle aus Autos gegeben. Vor allem im Nordkreis und in der Stadt Aachen waren unbekannte Täter unterwegs und machten Beute.

In Aachen beispielsweise machte in der vergangenen Woche ein unbekannter Mann eine Autofahrerin in ihrem geparkten Auto darauf aufmerksam, dass sich angeblich eine Katze unter ihrem Fahrzeug befinden würde. Die Frau stieg daraufhin aus und schaute nach. Ein Tier fand sie nicht. Als sie wieder einstieg, bemerkte sie jedoch, dass ihre teure Tasche und ihr Handy vom Beifahrersitz gestohlen worden waren.

Ein offensichtlicher Komplize des Unbekannten hatte die Gelegenheit genutzt und die Sachen gestohlen, während sie nach einem vermeintlichen Tier Ausschau hielt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Eine andere Diebstahlsmasche wird von unbekannten Tätern zurzeit immer wieder auf Supermarkt-Parkplätzen vor allem im Aachener Nordkreis genutzt. Während man im Kofferraum seine Einkäufe verstaut oder den Einkaufswagen zurückbringt, nutzen die Diebe die Gelegenheit und stehlen Portemonnaie, Handy oder andere Wertgegenstände aus dem Auto: weil der Wagen in der kurzen Zeit oftmals nicht abgeschlossen wird.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig und achtsam, wenn Unbekannte Sie aus ihrem Fahrzeug herauslocken wollen. Verschließen Sie Ihren Wagen immer, auch wenn sie ihn nur für kurze Zeit verlassen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell