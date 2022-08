Polizei Aachen

POL-AC: Illegales Rennen: Autos und Führerscheine beschlagnahmt

Eschweiler (ots)

Ein Mann und eine Frau haben sich in der vergangenen Nacht kurz vor 01:00 Uhr (25.08.2022) mit ihren Autos ein illegales Fahrzeugrennen geliefert. Eine Zivilstreife war auf die beiden Wagen aufmerksam geworden.

Den Beamten waren zwei Fahrzeuge aufgefallen, die verbotswidrig von einem Fast-Food-Restaurant aus nach links auf die Aachener Straße abbogen und weiter mit Vollgas in Richtung Eschweiler Innenstadt fuhren. Mit zeitweise mehr als 100 Stundenkilometern fuhren die Autos dann unter anderem über die zweispurige Aachener Straße, am Bushof vorbei über die Jülicher Straße Richtung Dürwiß. Gemeinsam mit einem hinzugerufenen Streifenwagen gelang es den Beamten schließlich, die beiden Fahrzeuge an einer Bushaltestelle im Stadtteil Dürwiß zu stoppen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen: wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Strafverfahren gegen die 18-jährige Frau und den 19-jährigen Mann (beide aus Eschweiler) wurden eingeleitet. (sk)

