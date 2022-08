POL-AC: Aufmerksame Zeugen melden verdächtige Personen - Polizei kann zwei Tatverdächtige nach Brandstiftung festnehmen

Alsdorf (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in das Corona-Testzentrum an der Theodor-Seipp-Straße im Stadtteil Ofden eingebrochen. Der Einbruch muss nach jetzigem Stand der Ermittlungen zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr (20.08.2022) und Sonntagmorgen 8 Uhr (21.08.2022) passiert sein. Die Täter stahlen eine Kassette mit Geld, zwei Laptops und mehrere Meter ...

mehr