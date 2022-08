POL-AC: Verkehrskontrollen in Simmerath und Roetgen am Wochenende

Stolberg (ots) - Im Stadtteil Atsch hat am Dienstagabend (16.08.2022) das Dach eines ehemaligen Drogeriemarktes an der Sebastianusstraße gebrannt. Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen war das Feuer gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Dach des Gebäudes ausgebrochen. Schnell standen ein dort stehendes Sofa und Unrat in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. ...

