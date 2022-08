POL-AC: Mit E-Roller und im Privat-Auto: Bürger unterstützen Polizei bei Verfolgung

Baesweiler (ots) - In der Wohnung eines 31-Jährigen an der Peterstraße hat es gestern (17.08.2022) gegen 23 Uhr einen SEK-Einsatz gegeben. Spezialeinheiten der Polizei konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte er zuvor seiner 27-jährigen Ex-Lebensgefährtin, die in einer anderen Stadt lebt, per Mail gedroht, sie und sich selbst mit einer Schusswaffe umzubringen. Weil von einer Gefährdungslage ausgegangen werden musste, war das SEK ...

