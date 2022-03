Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220314-4: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Brühl (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten aufgenommen.

Am Freitagnachmittag (11. März) haben Polizisten in Brühl einem aggressiven Autofahrer (26) Handfesseln angelegt und den Mann nach einem positiven Drogenvortest zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Lupinenweg hatten Polizisten um 15.10 Uhr neben dem Verdacht auf Drogenkonsum diverse weitere Verstöße festgestellt.

Der Drogenvortest am Anhalteort ergab ein positives Ergebnis bezüglich des Konsums von Cannabis. Ferner konnte der 26-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Auto hatte zudem keinen gültigen Versicherungsschutz und es bestand der Verdacht, dass das angebrachte TÜV-Siegel gefälscht war. Als die Beamten mit dem Mann in ein Krankenhaus fahren wollten, wurde er aggressiv. Er äußerte, das nicht zu wollen und sperrte sich. Mit angelegeten Handschellen brachten die Polizisten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Hier entspannte sich die Situation und der Tatverdächtige leistete den Anweisungen Folge. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell