POL-REK: 220314-2: Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Wesseling (ots)

Ein unbekannter Autofahrer soll nach einem Unfall geflüchtet sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 21-Jähriger soll am Freitag (11. März) um 15.20 Uhr den Kreisverkehrsplatz an der Flach-Fengler-Straße mit seinem Kleinkraftrad befahren haben. Aus Richtung Jahnstraße soll ein blauer Lieferwagen (Sprinterklasse) vor ihm in den Kreisverkehr eingefahren sein, so dass er stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei sei der 21-Jährige gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der oder die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Verletzte kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet den oder die Autofahrerin sowie weitere Zeugen zwecks Rekonstruktion des Unfallgeschehens um Mitteilung. Die Beamten sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu erreichen. (bm)

