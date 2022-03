POL-REK: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Führerschein in Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In neun Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat in Hürth nach Verkehrsunfällen, bei denen Autofahrende von den Unfallstellen geflüchtet sein sollen. Zeugen gaben in drei Fällen entscheidende Hinweise. In einem Fall soll die Verursacherin an der Unfallstelle zudem ihr vorderes Kennzeichen verloren haben. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr ist es am Donnerstag (10. März) im ...

mehr