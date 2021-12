POL-LM: +++Streit in Hadamar endet in Körperverletzung+++Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss Auto gefahren+++Fußgänger über den Fuß gefahren und geflüchtet - Fahrer wurde ermittelt+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Streit in Hadamar endet in Körperverletzung, Hadamar, Krämergasse, Dienstag, 21.12.2021, 09:46 Uhr

(wie) Bei einer Auseinandersetzung wegen eines angefahrenen Werbeschildes kam es am Dienstagmorgen in Hadamar zu Handgreiflichkeiten. Ein 37-Jähriger beschädigte beim Rangieren mit seinem Auto ein Werbeschild in der Krämergasse. Dadurch kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und dem 36-Jährigen Besitzer des Schildes. Der Streit soll dann in ein Handgemenge und Schläge ausgeartet sein. Hierbei wurde der Autofahrer derart verletzt, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Der 36-Jährige Schildbesitzer soll vom 37-Jährigen bedroht worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss Auto gefahren, Limburg-Ahlbach, Dehrner Straße, Dienstag, 21.12.2021, 22:10 Uhr

(wie) Ein Mann ist in Limburg ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss stehend beim Autofahren erwischt worden. Der 23-Jährige war in Ahlbach in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten, da er offensichtlich zu schnell gefahren war. Die Beamten rochen bei der Kontrolle direkt einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug. Der 23-Jährige hatte keinen Führerschein und stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die 26-Jährige Beifahrerin, der auch das Auto gehörte, konnte einen Führerschein vorweisen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser und mehrere Pillen Extasy. Der Cannabisgeruch schien aus der Atemluft des 23-Jährigen zu kommen. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Betäubungsmittel und das Messer wurden sichergestellt. Der 23-Jährige und die 26-Jährige werden sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

3. Einbruch in Kindertagesstätte,

Limburg, Gartenstraße, Dienstag, 21.12.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 22.12.2021, 06:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Limburg ein und verschwanden mit Diebesgut. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen in die Gartenstraße gerufen. Die unbekannten Täter hatten dort eine Tür der Kindertagesstätte gewaltsam geöffnet und mehrere Schränke und Spinde im Inneren des Gebäudes durchwühlt. Dabei entwendeten sie Geld, Bankkarten und ein Notebook. Anschließend entkamen sie unerkannt mit der Beute. Der Schaden des Einbruchs wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Fußgänger über den Fuß gefahren und geflüchtet - Fahrer wurde ermittelt, Limburg, Neumarkt, Mittwoch, 22.12.2021, 07:37 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen fuhr ein Autofahrer einem Fußgänger auf dem Neumarkt über den Fuß und flüchtete dann. Ein 79-Jähriger befuhr den Neumarkt und wollte mit seinem Peugeot zwischen den Weihnachtsmarktständen durch. Hierbei wurde er von einem 42-Jährigen aufgehalten, der versuchte ihm zu erklären, dass es nicht möglich und auch nicht erlaubt sei, dort entlang zu fahren. Der 79-Jährige soll kurz angehalten haben aber dann plötzlich weitergefahren sein. Hierbei fuhr er über den Fuß des 42-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Nach dem Unfall hielt der 79-Jährige kurz an, rangierte dann aber auf dem Platz und fuhr noch gegen einen Laternenmast. Danach fuhr er davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige Fahrer konnte von der Polizei ermittelt werden und muss sich nun für sein Handeln verantworten.

