POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer verletzten Person in Kerpen

Betrunkener Rollerfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich schwer

Samstagabend (12. März), gegen 17:55 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Brühl mit seinem Roller die Gymnicher Straße in Kerpen-Balkhausen. An der Einmündung Gücherweg kollidierte der Zweiradfahrer mit dem Pkw eines von rechts kommenden Mannes aus Kerpen, der in Richtung Dukatenweg fuhr. Der Rollerfahrer fiel zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Uniklinik geflogen werden musste. Ermittlungen in der Klinik ergaben, dass der Rollerfahrer zur Unfallzeit mit 1,12 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Die Verletzungen des 47-Jährigen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führschein beschlagnahmt und das Führen von erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (jd)

