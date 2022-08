Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Corona-Testzentrum - Geld und Laptops gestohlen

Alsdorf (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Corona-Testzentrum an der Theodor-Seipp-Straße im Stadtteil Ofden eingebrochen. Der Einbruch muss nach jetzigem Stand der Ermittlungen zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr (20.08.2022) und Sonntagmorgen 8 Uhr (21.08.2022) passiert sein.

Die Täter stahlen eine Kassette mit Geld, zwei Laptops und mehrere Meter Stromkabel. Gestern Vormittag meldete sich eine Bürgerin bei der Polizei, die die leere Kassette in Schaufenberg gefunden hatte - diese wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241-9577 - 33401 (während der Bürozeiten) und 0241-9577 - 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell