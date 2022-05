POL-HAM: Unbekannter Zettelschreiber nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Schwer verletzt wurde am Montag, 16. Mai, gegen 19.25 Uhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer auf der Unionstraße am Westausgang des Bahnhofs. Der 62-Jährige fuhr auf der Unionstraße in südlicher Richtung. Ein 42-jähriger Seat-Alhambra-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Parkbox und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde mit einem ...

mehr