Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Kadaver von Katzenwelpen gefunden

Ankum (ots)

Seit dem 02. Oktober wurden im Außenbereich von Ankum in drei Fällen Kadaver von Katzenwelpen gefunden. Die verstümmelten Tiere waren jeweils in transparente Kunststofftüten verpackt und in Maisfeldern deponiert worden. Zwei Tüten wurden in Feldern am Loxter Ort aufgefunden, eine dritte am Windmühlenweg. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich Straftaten nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Ermittler erhoffen sich zu den Funden Hinweise aus der Bevölkerung. Einerseits zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, andererseits zu den verwendeten Kunststofftüten. Hinweise werden von der Polizei unter 05462/962500 oder 05439/9690 entgegengenommen.

