Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Autobahnbrücke mit Graffiti besprüht

Schweich (ots)

In der Nacht vom 28.07. auf den 29.07.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Autobahnbrücke der BAB 1 mittels Graffiti. Laut Zeugenaussagen wurden dabei gegen 00:05 Uhr zwei Personen beobachtet, wie diese das Brückenbauwerk an der Anschlussstelle Schweich mit Graffitis besprühten. Bei den sogenannten Graffiti-Tags handelt es sich um Tags der Fußballszene aus Trier. Zeugen, welche Auskunft zur Tat oder zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden. Telefon: 06502-9165 0 E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell