Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 14-Jährige beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Montagmittag auf der Humboldtstraße. Zwei 14-Jährige gaben an, gegen 13.10 Uhr von vier Jugendlichen angesprochen worden zu sein. Als die 14-Jährigen die Treppe zur Unterführung hinuntergingen, seien sie aufgefordert worden, ihre Taschen zu zeigen. Einer der Jugendlichen entriss schließlich die Umhängetasche des einen 14-Jährigen. Der andere 14-Jährige übergab Bargeld an die Gruppe. Während des Vorfalls sollen die Jugendlichen auch geschlagen und getreten haben. Einer der 14-Jährigen wurde leicht verletzt. Die geraubte Tasche konnte in der Nähe wiedergefunden werden, sie war allerdings leer. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Die vier Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt, zwei davon etwa 1,90m groß, einer etwa 1,70m, einer etwa 1,65m groß. Die vier hatten dunkle Haare und waren schwarz gekleidet. Zwei trugen eine Basecap. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

