Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Flüchtiger Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der am Montag zur Mittagszeit vom Parkplatz eines Möbel- und Dekorationsgeschäfts an der Münsterstraße fuhr. Als der Autofahrer den Parkplatz verließ, stürzte ein E-Scooter-Fahrer zu Boden, der auf dem Gehweg der Münsterstraße unterwegs war. Er erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Scooter-Fahrer suchte am Nachmittag eine Polizeidienststelle auf und erstattete eine Anzeige. Nähere Hinweise auf den Fahrer, das Fahrzeug oder die Fluchtrichtung liegen nicht vor. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

