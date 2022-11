POL-RE: Gladbeck: 10-Jähriger fährt gegen Außenspiegel

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann sprach eine junge Frau am Samstagvormittag auf der Heyerhoffstraße an und bat um eine Wegbeschreibung. Im weiteren Verlauf drängte er die Marlerin in eine Ecke und versuchte sie zu entkleiden. Als die Frau um Hilfe rief flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: männlich, ca. 24 Jahre alt, ca. 1,70 m ...

