POL-BOR: Gronau - Nachtrag zu "Pferd verendet auf Weide"

Reken (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Straße "Kreulkerhof" in Reken zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Fahrerinnen der beiden beteiligten Fahrzeuge leicht verletzten. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Heiden befuhr gegen 13.05 Uhr die Straße "Kreulkerhof" hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Richtung Reken. Beim Abbiegen nach links in die Leblicher Straße stieß sie mit dem Fahrzeug einer ...

